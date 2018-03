¿Cansado de Netflix? Anuncian nueva plataforma de streaming

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que el futuro de las plataformas streaming está por cambiar con la llegada de fuertes competidores que prácticamente dominan al mundo como Disney o Apple.

De acuerdo con el portal Paréntesis, será interesante ver qué nos ofrecerá Apple el próximo año, cuando lance su servicio streaming de video, del cual da cuenta The New York Times.

De acuerdo con el prestigioso diario, la compañía de Cupertino tiene pensado competir con Netflix, Amazon y demás servicios similares con su estudio Apple Worldwide Video, el cual ahora tiene 40 empleados y producirá, en un principio, 12 contenidos diferentes para Europa y América Latina.

Sin embargo, a diferencia de sus competidores, las series del gigante californiano tendrían un tono más "optimista y brillante" para que puedan ser transmitidas en las tiendas de Apple sin tener que editarlas.

Según explica la publicación, los de Cupertino necesitarían más presupuesto, ya que habrían usado los mil millones de dólares iniciales para hacerse con los servicios de productores, directores, escritores y estrellas de la talla de M. Night Shyamalan, Ronald D. Moore, Kristen Wiig, Damien Chazelle, Octavia Spencer, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (las dos últimas tendrían un show matutino).

