Las formas de protegerte de llamadas desconocidas

Hermosillo, Sonora.- La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona mediante el uso de violencia o intimidación verbal y psicológica a ceder sus recursos económicos. Los delincuentes suelen escoger números telefónicos al azar para llamar y pedir dinero. Este tipo de delito es uno de los que más ha ido a la alza en los últimos años y se posiciona como el segundo con mayor frecuencia en México solo por debajo del robo a transeúntes o transporte público.



De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Enipe) 2017 hay un estimado de 31.10 millones de delitos cometidos en 2016 de los cuales el 24 por ciento fueron extorsiones.

Si tú has sido víctima de estos delincuentes sabrás que es una experiencia desagradable. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es mantener la calma y verificar que tu familiar se encuentre bien. La tecnología es una aliada importante para combatir el crimen y las extorsiones no escapan de su poder. Es por eso que hoy traemos para ti las apps que te ayudarán a evitar una extorsión telefónica.



No más extorsiones: Es una herramienta de descarga gratuita desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México para evitar ser víctima de extorsionadores y contiene una base de datos de 100 mil números telefónicos que se encuentran registrados ante el Consejo. Esta gran herramienta te alerta cuando recibe una llamada de los números registrados para no contestar.



Call Blocker: La aplicación mostrará de quién es la llamada entrante. Cuenta con una base de datos de más de mil millones de números de los cuales proporcionará información detallada. Sin duda, esta app es una gran aliada pues también brinda información sobre correos no deseados, agentes de telemercadeo y otros contactos no deseados.



Truecaller: Ayuda a identificar y bloquear remitentes de correos no deseados, busca números desconocidos y llama a tus amigos. También cuenta con una base de datos de números fraudulentos que han sido proporcionados por más de 250 millones de usuarios.



Whoscall: Identifica llamadas desconocidas y bloquea spams, llamadas robot y telemercadeo. Cuenta con más de 50 millones de descargas y un millón de datos recolectados de la comunidad Whoscall a nivel mundial. Está aplicación fue reconocida en 2016 como la mejor app de Google Play.