Apunta la fecha: ¡Marvel presentará un videojuego de Avengers!

ESTADOS UNIDOS.- Este junio durante la feria de videojuegos E3 por fin aprenderemos más sobre el videojuego de los Avengers de Marvel.

El muy anticipado proyecto será revelado el 10 de junio a las 6 p.m. hora del Pacífico durante la conferencia de prensa de la casa de producción Square Enix, dentro del mardo de E3, según tuiteó Marvel este miércoles. El video del anuncio se podrá ver en vivo en el sitio web de Square Enix.

El videojuego de los Avengers de Marvel primero se anunció en enero del 2017 y tiene la colaboración de los estudios Crystal Dynamics y Studio Eidos de Montreal, según GameSpot, un sitio hermano de CNET en Español.

Durante el tráiler inicial hace dos años vimos la mano de Iron Man dañada, el escudo de Captain America y el martillo de Thor con el lema "volveremos a armar".

