Así luce el nuevo Resident Evil que podría decepcionarte (Video)

MÉXICO.- Project Resistance es el nombre del nuevo juego del universo Resident Evil y su existencia fue revelada apenas la semana pasada por Capcom a través de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Biohazard (Resident Evil en Japón).

Hace unos días tuvimos un primer tráiler que desafortunadamente no mostró ningún gameplay y que solo se limitó a ser una secuencia CGI de la que se desprendió que la propuesta sería en equipo.

Pero ahora Capcom por fin ha revelado un primer video con gameplay del juego y de él sobresalen varios aspectos interesantes, indica el portal de noticias Unocero.

Por ejemplo, al principio pensábamos que se trataría de un título similar a Resident Evil: Outbreak, en razón del enfoque en equipo. Pero en realidad se trata de un multiplayer online asimétrico, donde un jugador tendrá la tarea de eliminar a otros que juegan cooperativamente, mientras estos últimos deberán hacer lo posible por sobrevivir.

En Project Resistance el jugador aislado será conocido como “Mastermind”, tendrá la capacidad de controlar el ambiente donde se desarrolla el juego y su labor será impedir que los sobrevivientes escapen. Puede colocar enemigos donde le plazca, apagar las luces, poner trampas, atacar con cámaras que tienen armas montadas y controlar zombies directamente.

Los cuatro jugadores en cooperativo serán conocidos como “Survivors”, estarán divididos por clases con habilidades únicas –Tank para recibir menos daño, Support para curar a otros, Damage para usar ataques poderosos y Hacker para deshabilitar cámaras de seguridad- y deberán trabajar en equipo para escapar.

Después de observar el video, queda claro que el juego no es una reinvención de Resident Evil: Outbreak, sino uno claramente inspirado en otros títulos asimétricos de horror como Dead by Daylight y Friday the 13th: The Game.

Otra noticia es que Project Resistance tendrá beta cerrada que podrá jugarse del 4 al 7 de octubre de 2019, algo que no querrán desaprovechar los fanáticos de Resident Evil.