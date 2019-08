Astral Chain ya está disponible para Nintendo Switch

Agencia

MÉXICO.- Hoy, 30 de agosto, se celebra el lanzamiento de uno de los juegos del catálogo de exclusivos de Nintendo Switch, Astral Chain. Para conmemorar este acontecimiento, Nintendo liberó el trailer de lanzamiento, y algunas personas de PlatinumGames, desarrolladora del título, compartieron algunos mensajes con los fans.

Si no sabes de este título, te contamos que marcó el debut de Takahisa Taura como director, poco después de haber participado como diseñador líder de juego en NieR: Automata. Para celebrarlo, el creativo compartió un mensaje con los fans, agradeciéndoles por todo el apoyo y por su compra.

“Para un desarrollador, el día de lanzamiento siempre significa algo especial. Combinen eso con el hecho de que es mi debut directoral y que Astral Chain es un juego que acepta muchos desafíos en gameplay y estilo de arte… y el hecho de que es una propiedad intelectual nueva de Nintendo… ¡¡Creo que podrían decir que estoy más que emocionado!! Creo que después de esta entrada voy a dar unos cuantos rondines a las tiendas de videojuegos locales sólo para asegurarme de que no es un sueño. Perdón si me ven merodeando un poco misterioso en el pasillo de videojuegos”, escribió Takahisa en una parte del comunicado para los fans.

Por su parte, Mari Shimazaki, diseñadora del personaje Bayonetta, compartió una ilustración en la que se ve a los 2 protagonistas de Astral Chain junto con la Bruja de Umbra, en su versión de pelo largo. Te dejamos con la imagen a continuación.

Bayonetta character designer @MariShimazaki prepared a special illustration to celebrate the release of #ASTRALCHAIN ! pic.twitter.com/pxJaTgHHMb