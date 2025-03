Australia lanza batería de aire con vida útil de 50 años

Australia ha marcado un hito en el almacenamiento de energía renovable al desarrollar la primera batería de aire comprimido en la historia.

Este innovador proyecto, conocido como Silver City Energy Storage Centre, promete revolucionar la forma en que almacenamos y gestionamos la energía en el futuro.

La empresa Hydrostor lidera este avance y ha recibido una inversión de 638 millones de dólares para llevar a cabo esta iniciativa en las afueras de Broken Hill.

TODAY: Europe’s Largest Battery Storage Site Goes Live at Blackhillock, Scotland.



A major milestone in the UK’s push for a net-zero power grid by 2030.



It has a capacity of 600MWh – enough to power 3.1 million homes for 2h. pic.twitter.com/yBj2wsSVLL