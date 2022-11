Beneficios de usar el puerto USB-C en tu celular

Desde hace un par de años las grandes empresas fabricantes de smartphones, como Samsung, Motorola y Huawei, han implementado una nueva entrada y tipo de cargador para sus celulares, dando así un salto a una nueva era en los teléfonos inteligentes.

El USB Tipo C o USB – C es un tipo de conector más pequeño y ovalado que puede ser conectado en cualquier orientación a diferencia de sus antecesores que sí contaban con una dirección en específico.

Este conector ofrece una mayor velocidad en la transferencia de datos e intensidad de la corriente eléctrica. Además ha servido para sustituir la entrada de los auriculares de 3.5 milímetros.

¿Sabías que además de poder cargar nuestro dispositivo, este tipo de conexión sirve para más tareas? Si tienes un celular con entrada USB – C es momento de que conozcas todos sus usos, seguro alguno te puede servir en caso de algún apuro.

Esto puede hacer tu USB Tipo C

A continuación, te dejamos algunas tareas para las que puedes utilizar tu cargador tipo C:

Cargar de manera inalámbrica: para ello solo necesitas contar con un receptor de carga inalámbrica Qi, conectarlo directo al puerto USB – C y listo, de esta manera no es necesario contar con un cable conectado a la corriente

-Jugar videojuegos: en la actualidad puedes encontrar en el mercado distintos adaptadores que simulan ser controles de consolas de videojuegos, y afortunadamente son conectados mediante el puerto C del teléfono. De hecho, funcionan mucho mejor que aquellos que son conectados mediante Bluetooth pues hay menos latencia.

Conectarse a Internet: con el adaptador adecuado podremos conectarnos a la red directo desde el cable ethernet.

Conectar un teclado: Es otra herramienta para la que necesitamos un adaptador, pero cuando la tengas podrás conectar cualquier teclado de computadora a tu teléfono inteligente haciendo uso de la entrada USB-C.

Conectarte a la computadora: cuando te conectes a tu computadora el teléfono desplegará un menú con opciones como cargar el celular, transferir datos como archivos multimedia, y algunos modelos más recientes, te permitirán ver la interfaz del propio equipo sin programas adicionales.

Carga inversa: si contamos con 2 teléfonos con puerto C, y un adaptador de cable USB - C a USB - C, podremos transferir energía de un dispositivo a otro.

Así que ya conoces algunas de las funciones que nos brinda el puerto USB – C, que además de cargar nuestro dispositivo móvil a mayor velocidad, nos permite hasta conectarnos al internet mediante cable ethernet o usar nuestro celular como una consola de videojuegos.

Actualmente este cargador podría convertirse en un estándar durante varios años, así que si piensas adquirir un teléfono nuevo, te recomendamos que compres uno que tenga este tipo de entrada.