Amazon reveló recientemente una función experimental de Alexa que permite al asistente de IA imitar las voces de los familiares muertos de los usuarios.

La compañía hizo una demostración de la función en su conferencia anual MARS, mostrando un video en el que un niño le pide a Alexa que lea un cuento antes de dormir con la voz de su abuela fallecida.

Prasad presentó el clip diciendo que agregar "atributos humanos" a los sistemas de IA era cada vez más importante "en estos tiempos de pandemia en curso, cuando muchos de nosotros hemos perdido a alguien que amamos".

Amazon's Vice President Rohit Prasad, at a company conference informed that the 'Alexa' will be able to mimic anyone after hearing the person's audio for less than a minute.



