Este corto te hará replantear comprar una bocina inteligente

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- ¿Qué ha sido ese ruido en mitad de la noche?, será algún crujido de la madera del suelo... Un momento ¿eso son pasos? Bien, uno puede dar rienda suelta a su imaginación y pensar en situaciones tremendas que puedan suceder en el dormitorio una vez se apagan las luces. No cabe duda de que Halloween es un buen momento para ver alguna película de miedo y aterrarse de forma controlada, pero si al miedo "convencional" le añadimos una buena dosis de tecnología, podremos estar ante una situación de auténtico pánico, indica Engadget en su portal.

Te ponemos en antecedentes: ¿qué pensarías si tuvieras un Amazon Echo en tu casa y en plena noche comenzara a responder a voces que no escuchas? Esta aterradora situación da pie a un corto creado por un aficionado y que está logrando que muchos propietarios de este asistente de voz se replanteen apagarlo por las noches.

Un cineasta ha elaborado un breve corto -apenas 2 minutos, lo que dura un spot de televisión- titulado "Whisper" (susurro) que te va a enganchar desde el primer segundo y no tenemos dudas de que puede provocarte algún temblor en el espinazo. La secuencia nos muestra a una joven a punto de acostarse en una habitación en la penumbra, cuando de pronto, el Echo colocado en su mesilla responde a una voz no escuchada, "lo siento, no te he escuchado bien".

La idea, no deja de ser terrorífica: este dispositivo está en escucha permanente y cabe la posibilidad de que alcance a sonidos que escapen al oído humano, en especial si está dormido.

A partir de este punto, no te vamos a desvelar lo que sucede pero te adelantamos que la escucha inicial no es accidental y que el resto del vídeo tiene todos los ingredientes propios de una película de terror: ventanas abiertas, viento súbito y puertas que se mueven...