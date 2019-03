En medio de la polémica Boeing da a conocer su nuevo avión

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Boeing acaba de mostrar a puerta cerrada su nuevo modelo 777X, considerado el avión de pasajeros más largo del mundo, su presentación se retrasó a causa del accidente aéreo en el que murieron 157 personas en Etiopía.

De acuerdo a SDP, el escándalo por la caída del avión de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX 8 que se estrelló seis minutos después de haber despegado, habría causado que su introducción se retrasa y que se realizará de forma más discreta ante la suspensión de operaciones que sus aparatos experimentan en todo el mundo.

Con una longitud de 76.8 metros, una envergadura de ala de 72 metros y capacidad para hasta 425 pasajeros en su variante 777-9, el Boeing 777X tendría su primer vuelo de prueba esta primavera y comenzaría a realizar viajes comerciales a partir del próximo año, volando rutas de más de 14,000 kilómetros.

También competirá por el título del avión con mayor alcance del mundo, con su variante 777-8 ofreciendo cubrir más de 16,000 kilómetros, aunque en un tamaño un poco menor a su hermano mayor y con una capacidad para hasta 375 pasajeros.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah