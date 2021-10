Caída de Facebook: Empleados no pueden entrar al edificio de la compañía

Varios empleados de Facebook no pudieron ingresar este lunes al edificio de la compañía, lo anterior se debe a que sus tarjetas dejaron de funcionar, así lo reportó que Sheera Frenkel, reportera de tecnología de The New York Times.

Frenkel informó que una fuente anónima de Facebook le contó que los empleados de la empresa no pudieron ingresar a las instalaciones esta mañana para evaluar la magnitud de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp; sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Más caos para Facebook

De acuerdo con otro reportero de The New York Times, Mike Isaac, otra fuente anónima le reveló que los empleados de Facebook no pueden recibir correos electrónicos externos en este momento, por lo que esto podría dificultar que la situación mejore.

another factor adding to the chaos: per a Source, Facebook employees can't receive external emails right now



i imagine this will not make it easier to get things back online — rat king (@MikeIsaac) October 4, 2021

También posteo en Twitter que las acciones de Facebook cayeron durante la última semana y se prevé que sigan cayendo mientras no se restablezca las redes sociales.

FB stock going down over the past week pic.twitter.com/QIezJ9p2L4 — rat king (@MikeIsaac) October 4, 2021

Facebook no sufrió hackeo

Dos miembros del equipo de seguridad de Facebook, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, dijeron que era poco probable que un ciberataque causara los problemas.

Explicaron que la tecnología detrás de las aplicaciones aún era lo suficientemente diferente como para que un ataque no las afectara a todas a la vez.

John Graham-Cumming, director de tecnología de Cloudflare, una empresa de infraestructura web, dijo que el problema probablemente estaba en los servidores de Facebook, que no permitían que las personas se conectaran a sus sitios como Instagram y WhatsApp.

About five minutes before Facebook's DNS stopped working we saw a large number of BGP changes (mostly route withdrawals) for Facebook's ASN. pic.twitter.com/dMTevg6hqj — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021

(Con información de The New York Times)

