Reportan caída de Facebook

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Facebook reportó una falla esta mañana. A través de otras redes sociales, usuarios de esta red reportaron que no podían ingresar a sus perfiles o páginas.

Sin embargo, el fallo ha sido reportado únicamente en la versión de escritorio; la App funciona como de costumbre hasta esta hora.

Como era de esperarse, las reacciones y lamentos no se hicieron esperar:

Facebook down. Thank you, next.