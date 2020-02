Cancelaciones en el Mobile World Congress 2020 por coronavirus

Barcelona.- En la última semana importantes compañías han cancelado su participación en la edición 2020 del Mobile World Congress (MWC). El evento, a celebrarse del 24 al 27 de febrero en Barcelona, España, reúne a las principales empresas que participan el mercado de las telecomunicaciones.

LG fue la primera en anunciar que no asistiría ni con stand ni para realizar presentaciones, seguida de Ericsson, quienes no cuentan con móviles pero son uno de los grandes en la industria de las telecomunicaciones; los suecos tenían reservado el segundo espacio más grande del pabellón 3.

El principal operador japonés, NTT DoCoMo, confirmó su renuncia al evento, mientras que por su parte el fabricante de teléfonos y relojes inteligentes china, Umidigi, informó su cancelación para “respetar a la gente del mundo”.

La multinacional, Sony, anunció que los lanzamientos de los nuevos productos, como los Xperia, los realizará a través de transmisiones en vivo a través de diversa plataformas, pues tampoco asistirá.

Amazon y Nvidia confirmaron el pasado fin de semana que no participaran en el MWC, que el año pasado reunió a 100 mil visitantes y 2,400 expositores, debido al brote de coronavirus.

Compañías como ZTE y Huawei están asumiendo protocolos de seguridad, verificando que los colaboradores que asistirán no presenten síntomas y hayan estado fuera de China por lo menos 15 días antes del evento.

