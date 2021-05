'Canelo' Álvarez llega a los videojuegos en Esports Boxing Club

Adrian Alberto Basilio Rodríguez

MÉXICO.- El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, considerado como mejor peleador de la actualidad en el orbe, fue incluido como nuevo personaje para el videojuego Esports Boxing Club, mismo que aún no tiene fecha de venta.

Álvarez anunció en sus redes sociales que aparecerá en el juego donde figuran otras estrellas de los cuadriláteros y que está diseñado para diversas plataformas, pero que saldrá primero para PC y después para las plataformas Xbox One, Xbox Series X/S y Playstation 4 y 5.

El simulador de boxeo, que está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), permitirá medir las habilidades de los participantes como si fueran pugilistas y mejorar sus golpes, además se podrá contratar a entrenador y hasta a un promotor. Incluso habrá narraciones de comentaristas especializados.

🇺🇸 ''The face of boxing'' is coming to PC, PlayStation and Xbox. Find me in the brand new boxing video game @ESBCGame 🥊



🇲🇽 "La cara del boxeo" llega a PC, PlayStation y Xbox. Encuéntrame en el nuevo video juego @ESBCGame 🥊 pic.twitter.com/rczR1egWAz