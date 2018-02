Esto será lo nuevo del Samsung Galaxy S9

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Estamos a unas semanas de conocer el nuevo Samsung Galaxy S9, y aunque no se ha hecho su lanzamiento oficial ya empiezan a circular algunas de las características con las que los teléfonos de la empresa surcoreana podrían llegar al mercado y a continuación te las decimos.

De acuerdo con el sitio especializado VentureBeat, el nuevo Galaxy S9 no cambiará de tamaño, por lo que las pantallas de 5.8 y 6.2 pulgadas permanecerán como sus antecesores.

