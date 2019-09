¡Carga tu teléfono! Anuncian nuevas criaturas para Pokémon GO

Agencia

MÉXICO.- Luego de superar los retos de los festivales de Pokémon GO en varias partes del mundo, Niantic reveló que en las próximas semanas llegarían Pokémon de una nueva región en estado salvaje. El día indicado se aproxima y, para emocionar a los fans, la desarrolladora compartió imágenes de las primeras criaturas que podrán encontrarse la próxima semana.

A través de varias publicaciones en Twitter, la cuenta oficial de Pokémon GO ha dejado dar un vistazo a los Pokémon que pronto estarán disponibles en el juego móvil. Las publicaciones no hacen mención explícita de las criaturas, pero la descripción y la imagen que muestran son suficientes para que los entrenadores Pokémon descifren de cuáles se trata, indica el portal de noticias Level Up.

Como puedes ver más abajo, las siluetas corresponden a los 3 Pokémon iniciales de la 5.ª generación, Snivy, Tepig y Oshawott provenientes de la región de Unova (Teselia, en español) y que aparecieron por primera vez en Pokémon Black & White. Además de este conjunto, se agregará uno más: Yamask, el Pokémon Espíritu.

Cada uno de estos 4 personajes tiene evoluciones, lo que significa que, por el momento, se puede pensar que serán 11 Pokémon nuevos los que estarán disponibles en el debut de la nueva generación de Pokémon GO: Snivy, Servine, Serperior, Tepig, Pignite, Emboar, Oshawott, Dewott, Samurott, Yamask y Cofragrigus.

Es importante mencionar que el periodo de aparición de los Pokémon de Unova comenzará el próximo lunes, 16 de septiembre, por lo que es posible que en estos días previos Niantic anuncie más.

Te dejamos con los mensajes a continuación.

🕵️ Reports show that this Pokémon is very intelligent and calm and can photosynthesize by bathing its tail in sunlight. pic.twitter.com/vk7pesV0DJ — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 10, 2019

🕵️ Reports show that this Pokémon can shoot fireballs from its nose. It also uses this ability to roast Berries before it eats them. 🐽🔥🔥🔥🔥🔥🔥🍓😋 pic.twitter.com/vqozIuR0dS — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 11, 2019

🕵️ Reports show that this Pokémon has a scalchop on its stomach to use in battle and to break open hard Berries. For those who don’t know, a scalchop is a shell-type weapon. pic.twitter.com/p7AcAaT4sS — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 13, 2019