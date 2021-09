Adiós a los cargadores de IPhone, proponen al USB-C como universal

La Unión Europea ha propuesto oficialmente la implementación del USB-C como puerto de carga universal y obligatorio para todos los dispositivos.

Además propuso normas para obligar a las compañías para que usen cables USB-C para los cargadores. En ese contexto Apple es el principal afectado ya que usa el puerto Lightning en su Iphone.

Apple ha alegado estar preocupada de que las nuevas reglas limiten la innovación y que eso terminen perjudicando a los consumidores.

La propuesta busca reducir la cantidad de dispositivos electrónicos que son desechados cada año.

Las nuevas normas estipulan también la estandarización de la tecnología para cargadores y la posibilidad de dar a los consumidores el derecho a escoger entre comprar dispositivos nuevos con o sin cargador.

Las compañías tendrán dos años para adaptarse a las nuevas normas una vez que entren en vigor. Las normas abarcarán solamente a los 30 países que conforman el mercado común, aunque —al igual que ocurrió con las normas sobre privacidad— podrían ser adoptadas al final por el resto del mundo.

"Si Apple desea seguir ofreciendo su propio cargador, podrán hacerlo. Esto no va en contra de la innovación, es simplemente para hacerle la vida un poco más fácil a los consumidores", declaró Breton en conferencia en Bruselas. Añadió que los fabricantes podrán ofrecer dos enchufes distintos en sus dispositivos si así lo desean.

Bajo la propuesta, que aún deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo, los celulares, tabletas, cámaras digitales, consolas de videojuegos y auriculares vendidos en la Unión Europea deberán tener cargadores tipo USB-C.

Are your chargers piling up in a drawer?



We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.



A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.



Read more: https://t.co/hkspfjwlhu #DigitalEU pic.twitter.com/ZhWZ8xSGKH