Casi 25 años después conocemos el verdadero nombre de este botón

MÉXICO.- Cuando el PlayStation llegó al mercado, de inmediato llamó la atención no solo por tratarse de un sistema que competiría en la arena de las consolas de videojuegos contra gigantes establecidos como Nintendo y Sega, sino también por contar con un control que no apostó por letras para identificar a sus botones de acción, como había sido la costumbre.

En lugar de letras, el control del PlayStation tenía en sus botones de acción un Triángulo, un Cuadrado, un Círculo y una Equis.

O al menos eso era lo que creíamos hasta hace poco, pues a través de la cuenta oficial de Twitter de PlayStation Reino Unido, la empresa comunicó que la figura que está en su botón inferior de acción no es una Equis, sino una Cruz.

Todo inició cuando un usuario de Twitter publicó una foto de un control de PlayStation, junto con la pregunta “¿Le dices equis o cruz a este botón?”, lo que desencadenó una lluvia de respuestas que fueron robusteciendo una polémica que ni siquiera sabíamos que existía.

do you say "x" or "cross" button pic.twitter.com/2RDkEn90Wn

tro usuario retuiteó la foto de origen y escribió “Cualquiera que le diga cruz es un policía”, lo que a su vez fue retuiteado por PlayStation Reino Unido junto con la respuesta que cambió más de dos décadas de paradigmas en la cultura gamer.

La respuesta fue “Triángulo, Círculo, Cruz, Cuadrado. Si Cruz se llamara Equis (lo cual no es), ¿entonces cómo le están diciendo al Círculo?”.

Triangle

Circle

Cross

Square



If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?🤔 https://t.co/dvQ19duemW