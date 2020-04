Celebran graduación universitaria con robots y a distancia ante pandemia por coronavirus

JAPÓN.- Como una invasora, así arribó la pandemia por coronavirus a más de 190 países, interrumpiendo los ajetreados ritmos de vida de millones de seres humanos, de un momento a otro se canceló aquel café pendiente con la pareja, la visita a los amigos e incluso los eventos sociales, como las graduaciones. Tal es el caso de los jóvenes graduados de una universidad japonesa, a quienes la proliferación del Covid-19 no les impidió participar en su ceremonia de fin de curso.

De acuerdo con el portal Infobae, se trata de los estudiantes de la Business Breakthrough University (BBT) en Tokio, quienes fueron ingeniosos en este tiempo de contingencia y realizaron una peculiar graduación, la cual incluyó robots y tablets decoradas con birretes.

No cabe duda que el ingenio humano sobresale en momentos de crisis, y esta noticia es prueba fehaciente de ello. El confinamiento y las medidas restrictivas de encuentros masivos a raíz del coronavirus en diferentes partes del mundo, provocaron la ejecución de encuentros virtuales como en el caso de esta casa de estudios.

En esta graduación virtual los alumnos se hicieron “presentes” en la ceremonia por medio de robots con ruedas y vestidos con toga, que llevaban como cara una tablet donde se veían los rostros de los alumnos que se habían conectado por medio de una plataforma de videollamada.

De ese modo, los estudiantes pudieron deslizarse por el escenario para recibir sus diplomas en el Hotel Grand Palace, de Japón. Este particular encuentro se realizó el 28 de marzo y fue posible gracias a los robots “Newme” de ANA Group, que están diseñados para funcionar como avatares personalizados del usuario. Además, los equipos se pueden controlar a la distancia.

Videollamadas y robots, aliados esenciales en tiempos de Covid-19

Los alumnos hicieron videollamada por medio de la plataforma Zoom para estar presentes en la ceremonia donde también había cuatro alumnos y algunos directivos de la institución que fueron los encargados de entregar los diplomas.

Los avatares fueron controlados por los pocos graduados que asistieron físicamente a la ceremonia. Cuando se mencionaba el nombre del graduado, el robot que lo representaba se acercaba al presidente de la universidad, Omae Kenichi, que estaba en el escenario, para recibir el diploma.

La contingencia por coronavirus está demostrando que los robots podrían ser utilizados como una nueva forma de asistir a todo tipo de reuniones así como para organizar fiestas o visitas por museos u otro tipo de espacios. Un nuevo reto que afronta la humanidad del siglo XXI.

En momentos de distanciamiento social, se vuelve esencial no sólo recurrir a herramientas digitales para trabajar o estudiar de forma remota, sino también para hacer actividad física y mantenerse conectados con amigos y familias. Nutrir los lazos sociales no es algo menor, y en estos tiempos que corren, la tecnología se volvió en aliada para no perder la socialización.