Si borraste fotos de tu Android, así las puedes recuperar

MÉXICO.- A todo el mundo le ha pasado alguna vez eliminar una foto por error. La buena noticia es que en esto de los dispositivos electrónicos no existe el borrado definitivo, o al menos no existe a no ser que lo hagas específicamente de esa forma, de manera que en el 99% de los casos siempre hay alguna forma de recuperar una foto eliminada en Android.

Es posible recuperar un archivo borrado en Android sin necesidad de tener conocimientos avanzados ni en telefonía móvil, ni en hacking y ni siquiera en equipos informáticos. El motivo por el que has llegado a este artículo con la necesidad de recuperar fotos borradas es lo de menos: da igual que la hayas borrado sin querer, que alguien la haya borrado sin tu permiso o que la memoria se haya dañado con las imágenes dentro; en todos los casos, el procedimiento viene a ser el mismo.

Android es un sistema operativo que deja mucha libertad a los desarrolladores para que creen aplicaciones de todo tipo, y la parte positiva de eso es que muchos de los problemas que podamos tener con nuestro teléfono se solucionan con una app creada por otra persona. Para recuperar fotos eliminadas en el móvil te vas a encontrar con muchas aplicaciones, pero las que nosotros te recomendamos que pruebes son las siguientes:

DiskDigger. Es la aplicación más popular en lo que a recuperación de fotos se refiere, y con sus más de diez millones de descargas acumuladas se posiciona claramente como la alternativa que todo el mundo recomendaría con la seguridad de que esta app sí te ayudará a conseguir tus fotografías eliminadas. Funciona sin root, aunque es evidente que con un teléfono rooteado lo tendrás mucho más fácil para conseguir recuperar el archivo con la calidad original.

Restore Image (Super Easy). Lo interesante de esta aplicación es que te explica paso a paso todas las peculiaridades de recuperar fotos eliminadas, cosa que no es tan fácil como puedas pensar: en muchos casos, lo máximo que se puede llegar a recuperar es una miniatura de la imagen. Esta aplicación te lo explica todo muy clarito desde el primer momento.

DigDeep. Es otra de las apps más recomendadas para esta tarea de recuperar una foto, y lo que todo el mundo destaca de ella es que permite rescatar ficheros borrados tanto en la memoria interna de nuestro móvil como desde la tarjeta microSD. Es muy fácil de utilizar, porque nada más entrar verás todos los ficheros que tienen alguna posibilidad de ser recuperados.

Y otras aplicaciones a las que también puedes echar un vistazo: Dumpster Image | Photo Recovery | Deleted Photo Recovery

Tal y como ocurre con cualquier tarea que se sale un poco del uso convencional que todo el mundo le da a su teléfono, el hecho de tener el móvil rooteado evidentemente facilita las cosas a la hora de -por ejemplo como en este caso- recuperar una imagen de la papelera. Así que sí, es una ventaja: pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en un móvil sin root.