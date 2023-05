Científicos alertan sobre peligros de la IA, 'amenaza a la humanidad'

Científicos y directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva advertencia el martes sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la humanidad.

Sam Altman, director general de OpenAI, fabricante de ChatGPT, y el científico Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, están entre los cientos de personalidades destacadas que firmaron la declaración, publicada en el sitio web de Center for AI Safety (centro por la seguridad de la IA).

We’ve released a statement on the risk of extinction from AI.



Signatories include:

- Three Turing Award winners

- Authors of the standard textbooks on AI/DL/RL

- CEOs and Execs from OpenAI, Microsoft, Google, Google DeepMind, Anthropic

- Many morehttps://t.co/mkJWhCRVwB