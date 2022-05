5 consejos para mejorar la solicitud de empleo

Hoy en día la búsqueda de trabajo se está haciendo cada vez más complicada dependiendo del sector en el que queramos aplicar y aún más en estos momentos de poca estabilidad.

Siempre escuchamos que somos la generación más preparada de todos los tiempos y es que eso provoca que conseguir trabajo cada vez sea una tarea mucho más complicada y que disponer de títulos o reconocimientos no sea lo único importante.

Un buen currículum, es esencial, ya que es una carta de presentación y tiene que ser lo suficientemente atractivo para llamar la atención y destacar entre los demás. Esto ha provocado, que actualmente haya plataformas que nos ayuden a mejorar estos aspectos, como un creador de currículum en línea, consejos para cómo ir vestidos en una entrevista, incluso preguntas frecuentes para que no vayamos tan perdidos a la hora de tener una entrevista presencial.

¿Cómo destacar en un mundo competitivo?

Todo un reto, ¿verdad? Y es que, en este mundo tan competitivo, cualquier punto en el que podamos destacar nos llevará a sobresalir entre los demás postulantes o ser uno más de tantos. Por ese motivo, queremos darte 5 consejos para mejorar a la hora de postular para un empleo.

Usa todos los recursos para buscar empleo

La moda de las aplicaciones para buscar empleo ha hecho que otras opciones sean menos habituales, pero aún hay buenas opciones además de las apps, como puede ser ir directamente a las empresas en las que nos interesaría trabajar, ir a ferias del sector en el que somos expertos para así hacer contactos, otra cosa que podemos hacer es colocar nuestro puesto ideal en motores de búsqueda como Google.

Hay gente que todavía sigue poniendo anuncios a la manera tradicional, podrías sorprenderte la cantidad de gente que coloca puestos en portales como “mil anuncios”. Aparte de eso, siempre tienes que acudir a las páginas oficiales de las empresas, donde muchas veces cuelgan sus ofertas de empleo y puedes suscribirte para que te envíen correos cuando ofrezcan algún puesto.

El curriculum, una herramienta esencial

El currículum parece ya algo desfasado, pero aun así sigue siendo una pieza fundamental a la hora de que nos llamen. La clave de un buen currículum es que, en un solo golpe de ojo, la persona que está eligiendo los curriculums puede hacerse una idea de lo que podemos ofrecer y de los puntos más importantes, por ese motivo el CV debe ser claro y bien estructurado, poniendo las cosas esenciales y sin mucho texto, siendo fácil de leer.

La gente suele tener tan sólo un curriculum para todas las ofertas a la que postula y esto es un gran error, ya que no son los mismos los intereses de un sector y otro, por mucho que sean trabajos parecidos. Por lo que es recomendable, tener al menos dos currículums para diferentes postulaciones, al igual que dos cartas de presentación.

Está de más decir, que la foto debe ser apropiada y que no pongas detalles demasiados personales que no sean relevantes para la empresa, como nº de pasaporte, o tu dirección exacta (con la ciudad o región es suficiente).

Simula entrevistas reales y preguntas frecuentes

Los nervios nos pueden llegar a jugar una mala pasada a la hora de realizar una entrevista presencial y es que suelen hacer preguntas que a veces no sabemos qué contestar, pero podemos ir un poco más preparados para mitigar esos nervios e intentar ir un poco más preparados.

Una de las primeras cosas es investigar a la empresa que nos quiere entrevistar ya que esto nos puede dar información valiosa sobre la cultura de la empresa, los objetivos y cuáles son los valores que tienen para así poder destacarlos en tu entrevista de trabajo.

También hay muchas preguntas comunes que suelen hacer los/las responsables en RRHH, por lo que es bueno leerse un listado de preguntas frecuentes (FAQS), para así repasar la respuesta y poder ir practicando para poder decir las palabras más acertadas, por lo que estarás más preparado/a y podrás enfrentar con más seguridad la situación.

Cuida tu imagen y tu aspecto

Eso de que una imagen vale que mil palabras no es del todo falso y es que las primeras impresiones siguen siendo un factor muy importante a la hora de que nos tengan en cuenta para un puesto de trabajo ya que a través de nuestra imagen podemos mostrar parte de nuestra personalidad y de nuestras cualidades, tanto profesionales como personales.

Está claro que cada uno tiene su estilo propio y eso no lo debemos cambiar, pero debemos saber vestir siempre acorde al lugar en el que estemos y la importancia de la situación. Todo esto forma parte de nuestra imagen personal, pero también hay puntos importantes a tener en cuenta como los gestos que tengamos, los tonos de voz y la modulación de los mismos, todo debe de estar en sincronía para tener una imagen correcta. Todo esto aumentará el valor de todas las aptitudes y conocimientos que tenemos para ofrecer.

Nunca hables mal de tu anterior trabajo

Uno de nuestros últimos consejos, pero no menos importante, es saber responder a una pregunta muy frecuente a la hora de ser entrevistados y es que a quién no le han preguntado: ¿Por qué terminó tu último trabajo? Muchos postulantes cometen el error de comentar que los echaron o empiezan a decir que se fueron por problemas, empezando a contar malas experiencias o lo que no le gustaba de su antiguo puesto de trabajo.

Ahí es cuando las empresas se preguntan ¿Qué dirá de mí cuando termine en esta empresa? Y es que hay muchas cosas que podemos decir para quedar bien sin necesidad de desvalorizar el antiguo puesto de trabajo u empresa, como por ejemplo:

“Estoy buscando nuevas metas y creo que en este puesto podría conseguirlos”. “Estoy muy agradecido con mi anterior trabajo, pero estoy buscando nuevas oportunidades laborales y nuevos retos en mi vida”.

Triunfar en una entrevista de trabajo

Como puedes ver, una entrevista de trabajo no es algo que debamos tomarnos a la ligera si realmente queremos conseguir el puesto del empleo que deseamos, por lo que te aconsejamos seguir estos cinco consejos para mejorar tus futuras solicitudes de trabajo y no morir en el intento.