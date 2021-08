Clara, Inteligencia Artificial analiza tus textos en español

CIUDAD DE MÉXICO.- Estás cansado de solicitar ayuda a otras personas o familiares para que revisen la información y te den su opinión o aquellos que están solos y no tienen con quien acudir. Sentirán un gran alivio de saber que existe Inteligencia Artificial (IA) que puede ayudarlos.

El uso de IA para revisar textos no es nuevo, ya hay varias tecnologías disponibles en ese sentido, incluso, algunos de los procesadores de texto más populares como Word de Microsoft y Google Docs las utilizan para detectar errores y hacer sugerencias. Lo novedoso es que esta herramienta está diseñada para reconocer el español, a diferencia de la mayoría que se centra en el idioma inglés.

La Inteligencia Artificial fue desarrollada por la consultora de comunicación llamada Prodigioso Volcán y lleva por nombre Clara. Básicamente fue creada con la intención de analizar, mediante aprendizaje automático y diversos algoritmos, la claridad de textos en español.

"Hemos desarrollado, junto con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid), una API que nos permite medir el grado de claridad de los textos escritos en español. Para ello nos apoyamos en la lingüística computacional y la inteligencia artificial. Queremos que las máquinas nos ayuden a detectar la falta de claridad de los textos", explicaron los creadores de la herramienta.

Los usuarios simplemente tienen que ingresar su texto en la página web para que esta se encargué de analizarlo y les ofrezca consejos sobre cómo pueden escribir de una manera más clara.

A pesar de que la IA fue diseñada con la intención principal de medir la claridad de textos administrativos y contratos de servicios, también resulta útil para mejorar otro tipo de textos. Sin embargo, la empresa advierte que, en ese tipo de casos, el resultado será menos fiable.

Inteligencia Artificial se encuentra en fase beta con buenos resultados

De acuerdo con la empresa, esta es la primera vez que se hace un proyecto de estas características aplicado a la lengua española. No obstante señalaron que aún se encuentra en fase beta de desarrollo, por lo que no es un producto final, "pero en las pruebas que hemos podido llevar a cabo queda claro que funciona bastante bien y no presenta problemas evidentes. Es plenamente funcional", aseguraron.

Una ventaja es que por ahora están ofreciendo la ayuda de esta tecnología sin necesidad de realizar un registro o pagar por el servicio, simplemente se tiene que pegar el texto, dar clic en el botón Analizar y esperar a ver los resultados que se mostrarán en apenas unos segundos bajo el campo en el que hemos pegado el escrito.

Entre las observaciones que es capaz de hacer están: las frases son breves, tienen pocas palabras; las frases están unidas mediante conectores; el texto está bien puntuado; predominan los verbos en voz activa frente a la voz pasiva; no utiliza palabras fuera del diccionario. Además, como está pensada para textos profesionales también señala puntos como si se utilizan referencias a leyes o si se usan tecnicismos.

Además de evaluar cada uno de los puntos anteriores también muestra un porcentaje de probabilidad de que el texto sea claro, siendo un 100 % muy claro y un 0 % nada claro.

Si quieres probar la herramienta Clara solo ingresa a https://clara.comunicacionclara.com. Solo toma en cuenta que el sistema puede analizar textos con un máximo de 120 palabras y un mínimo de 40.

