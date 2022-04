Elon es la solución: Jack Dorsey cofundador de Twitter

Jack Dorsey, cofundador de Twitter ha hablado y lo ha hecho a favor de Elon Musk, quien ayer compró la red social por 44 mil millones de dólares.

“Para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la solución singular en la que confío. Confío en su misión de extender la luz de la conciencia”, publicó como parte de un hilo en su cuenta de Twitter.

Dorsey sostuvo que esta red social ha sido su único problema y también se ha convertido en su mayor arrepentimiento, sin embargo aseguró que hará lo necesario para protegerla.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.