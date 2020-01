Comienza a ahorrar: este sería el precio de la Xbox Series X

Agencia

MÉXICO.- Hemos llegado al 2020, el año en el que por fin llegará la nueva generación de consolas de Xbox y PlayStation, y aunque ya hemos hablado de cuánto podría costar la próxima consola de Sony, hoy hemos conocido nuevos detalles sobre el posible precio de salida de la Xbox Series X, misma que incluso se dice que será más poderosa que la PS5.

Y ha sido Benji Sales, un analista independiente de la industria de videojuegos el que ha mencionado cuál podría ser el precio de salida de la nueva Xbox basado en las especificaciones que hasta ahora se conocen de dicha consola, indica el portal de noticias Unocero.

¿Cuánto costará la consola?

Según Sales, con una consola que ya está más cerca de algunas computadoras gaming y que promete resultados sobresalientes con base en sus capacidades de hardware, entonces el precio de la Xbox Series X debería ser de 550 o 600 dólares, es decir, entre unos 10,400 MXN y 11,300 MXN respectivamente.

Y es que según revela dicho analista, una consola con un precio mucho más bajo no sería viable económicamente para Microsoft, pues les haría perder dinero, y no debemos olvidar que las consolas de videojuegos son un negocio en el que muchas empresas están apostando con fuerza, así que se ve difícil que Microsoft o Sony estén dispuestas a perder dinero con tal de ofrecer un precio más accesible a sus usuarios.

Asimismo, hace poco tiempo Phil Spencer, máximo responsable de Xbox mencionó en una entrevista que con la Xbox Series X no cometerían los mismos errores que con la Xbox One, algo a lo que muchos apuntaron que se refería al precio, pues el costo de salida de la Xbox One fue más bajo de lo esperado, y el cual fue de 499 dólares.

Por esta razón es muy probable que la nueva generación de Xbox supere sin problemas los 500 dólares en su salida, aunque en México con todo e impuestos su precio final podría rondar los 12 mil o 13 mil pesos.