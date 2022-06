Cómo protegerse contra las amenazas de seguridad de IoT

Como cabe imaginar, cualquier dispositivo que tenga conexión a internet es susceptible de ser atacado por un virus. En el caso de los sistemas electrónicos que compongan una red de IoT, también. De hecho, los equipos eléctricos son cada día el objetivo más claro de los piratas informáticos, pues los ciberdelincuentes encuentran muy fácil acceder a ellos, violando toda privacidad e incluso poniendo en riesgo la seguridad personal.

Las acciones fundamentales de protección

Para protegerse de estos ataques, cada vez más habituales, el primer paso que hay que dar es el de comparar el mejor software antivirus para elegir aquel que proteja nuestros equipos con eficacia. Aunque es fundamental esta protección, no es la única opción. Estos son algunos consejos para aumentar esta seguridad.

La actualización de los equipos

Es fundamental que se actualicen correcta y periódicamente los sistemas de seguridad de todos los dispositivos IoT. Los asaltantes están siempre atentos, localizando posibles fallas o vulnerabilidades para llevar a cabo sus actos delictivos, por lo que no se debe abandonar nunca esta costumbre y contar con constantes actualizaciones y los últimos parches disponibles.

Los valores de fábrica

Pocos saben que los valores de fábrica de los aparatos pueden cambiarse, aún menos que esto es positivo para aumentar la seguridad. Cambiar este valor significa modificar el nombre del dispositivo, así como otro tipo de información que contenga el sistema y que sea genérica, ya que son entradas para los piratas informáticos.

El software siempre original

Una cosa es que el equipo soporte la instalación de complementos y equipos que aporten una mayor seguridad y otra muy distinta no usar programas que sean los legítimos. Para que funcione y ofrezca garantías, es vital que las descargas se realicen desde las tiendas oficiales.

La configuración

Otro apartado de gran interés es saber llevar a cabo correctamente la configuración de una red de IoT. En este sentido, es posible que se permitan algunos cambios de sus valores originales en cuanto a privacidad y seguridad, aunque si no se está seguro de lo que se está haciendo, será mejor no tocar nada. No se deberá habilitar nada que no sea estrictamente necesario y que se sepa con exactitud que redundará en beneficio de un aumento en la protección de los datos.

Las contraseñas, cuanto más fuertes mejor

Este consejo es de primero de protección digital. Es lógico pensar que una buena contraseña pondrá más difícil el asalto a los piratas y hackers. Para que sea fuerte deberá incluir números, mayúsculas y minúsculas, y algún que otro símbolo. Así mismo, cuanto más larga, más seguridad ofrecerá. Es muy importante, por otro lado, que la contraseña elegida, para que sea efectiva, sea única y completamente aleatoria.

Usar una red protegida

También habrá que asegurarse que la red que se esté utilizando esté protegida adecuadamente. Esto significa que todos los aparatos y dispositivos conectados deberán contar con un buen cifrado, evitando los anticuados y actualmente obsoletos, como el WEP (Privacidad Equivalente por Cable).

Antivirus exclusivos para los electrodomésticos inteligentes

Efectivamente, ya existen antivirus creados por las grandes compañías del sector, como son Avast, Symantec, Bitdefender o F-Secure… enfocados exclusivamente en las redes de electrodomésticos conectados con el Internet de las Cosas. Estas compañías han desarrollado la caja IoT que, controlada con una aplicación, se conecta al router y se aloja en la nube, con lo que se actualiza constantemente. Su misión es comportarse como un centinela, que en tiempo real y en silencio frena con gran eficacia cualquier malware que intente penetrar en el sistema.