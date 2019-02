IA compone una canción de amor y no vas a creer el resultado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El 14 de febrero es la fecha en la que la mayoría de los restaurantes están atascados y las redes sociales se convierten en una inmensa galería de emotivos mensajes acompañados de personajes animados.

Aunque de acuerdo a SDP, todo este romanticismo puede llegar a ser considerado un recurso fácil y cursi para algunas personas, excepto para el siguiente algoritmo de Inteligencia Artificial al que programaron para componer una canción romántica.

Titulada 'Downtiration Tender love’, la canción fue creada por medio una red neutral basada en el software de aprendizaje de código abierto de la máquina de Google, TensorFlow, que analizó 999 fragmentos de las mejores canciones de amor del mundo.

Eso sí, ya podemos tachar la profesión de compositores en la lista de empleos en peligro por la automatización, pues el sistema realizó un terrible trabajo al tratar de escribir la mejor canción de amor de todos los tiempos.

“Le pido a las cortinas, no era falso. Pretender que no importa, he sido alto. Alma desperdiciada después para esto. L.A pringing Hey, hey, hey”, menciona la extraña lírica creada por la Inteligencia Artificial de agencia Search Laboratory.

Todo parece indicar que la IA trató de imitar la estructura y el estilo de las canciones analizadas, colocando palabras que sonarán bien juntas, pero sin tomar en cuenta el contexto para crear una historia, algo que aún sería algo imposible para los robots.

