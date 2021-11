¿Competencia? Filtran imagen del nuevo ‘Smart Watch‘ de Meta

Meta, la ahora renombrada Facebook, compañía de Mark Zuckerberg, podría estar en el proceso de desarrollo de un reloj inteligente que puede tomar fotos y videos.

El portal especializado Bloomberg, recientemente publicó una imagen en la que se muestra un reloj inteligente con esquinas redondeadas muy similar al reloj de la firma de Cupertino, el Apple Watch, excepto por el hecho de que cuenta con una muesca con una cámara frontal.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

El desarrollador de aplicaciones Steve Moser encontró la imagen dentro de la aplicación de la compañía que se usa para controlar sus gafas de sol Ray-Ban Stories AR, insinuando que también podría usarse para controlar el reloj en el futuro.

Además de tener esquinas redondeadas y una cámara, el reloj inteligente parece tener una carcasa de acero inoxidable y correas desmontables.

Moser también indicó que el código dentro de la aplicación parece señalar que el reloj podría llamarse Milán y que podría permitir que las fotos y videos que capturó con él se descarguen en un teléfono.

Según Bloomberg, Meta espera lanzar un reloj inteligente a partir de 2022, pero aún no se ha finalizado nada. Además, según los informes, la empresa matriz de Facebook ya está trabajando en tres generaciones de productos que se lanzarán en diferentes momentos.

No está claro si el dispositivo que se muestra en la imagen es uno de ellos, o si incluso se lanzará. Sin embargo, el portal especializado The Verge, también informó a principios de este año que Facebook se encontraba trabajando en un reloj inteligente con una cámara frontal y una cámara trasera de 1080p con enfoque automático.

También podría tener un monitor de frecuencia cardíaca y conectividad LTE, aunque esas características podrían distribuirse en los tres modelos diferentes.

El CEO de Facebook,Inc. Mark Zuckerberg, anunció este jueves en su evento Facebook Connect, el nuevo nombre de esta empresa que es propietaria de redes sociales (Facebook e Instagram), servicios de mensajería (WhatsApp) y dispositivos de realidad virtual (Oculus). De esta manera, sobre todo para diferenciar a la matriz Facebook, Inc. de la red social Facebook, la primera ahora se llamará Meta.

Sobre el nuevo nombre de la compañía, el Director Ejecutivo de Facebook indicó:

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ