Conoce los precios que tendrá Disney+ en su estreno

MÉXICO.- En el marco de la Expo D23, Disney ha estado soltando la artillería pesada, desde anuncios, tráilers y pósters de todo lo nuevo que viene de Star Wars en cine y televisión, hasta noticias sobre el futuro del Marvel Cinematic Universe.

Gran parte de la D23 ha estado centrada en Disney+, la plataforma de streaming con la que la casa del ratón competirá directamente contra otros servicios como Netflix, Amazon Prime y HBO Go, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Y dentro de todos los anuncios relativos a Disney+, está el precio final, así como todo lo que incluirá la suscripción.

Disney+ costará $7 dólares al mes e incluirá stream simultáneo en cuatro dispositivos, video en 4K, calidad UHD y HDR, y siete perfiles distintos sin ningún costo adicional.

Esto le da a los usuarios mayores elementos para tomar una decisión (en caso de que solo estén dispuestos a pagar un servicio de streaming), pues actualmente en Estados Unidos se pagan $13 dólares mensuales por el plan más popular de Netflix y que solo incluye stream simultáneo en dos dispositivos en alta definición.

Además, por el servicio premium de Netflix -cuyas especificaciones son más cercanas a lo que ofrece la plataforma de streaming de la casa del ratón- se deben desembolsar $16 dólares al mes, lo que hace que cueste más del doble que Disney+.

Por otro lado, Disney anunció que los episodios de sus series originales llegarán semanalmente y no en bloque de temporada completa, como ocurre con otras plataformas (ni modo, no se podrán aplicar maratones de The Mandalorian cuando la serie debute)

Si esta última noticia te desanima, recuerda que Disney+ llegará con varias películas y series desde el día uno para que te mantengas entretenido hasta que lleguen los nuevos episodios.