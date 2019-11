Conoce los teléfonos de Sony que se actualizarán a Android 10

Agencia

MÉXICO.- Ya conocemos la fecha de actualización de Android 10 para los teléfonos Sony, empezando por este mes de diciembre y acabando a primeros de 2020.

La llegada de Android 10 parece que ha impulsado que los grandes fabricantes de teléfonos estén actualizando sus principales dispositivos al nuevo sistema operativo antes que otros años, lo que sin duda es una buena noticia.

Pues bien, uno de los actores que quedaban por anunciar oficialmente sus planes de actualización de sus teléfonos inteligentes a Android 10, Sony, acaba de publicar una lista de aquellos que abrazarán el nuevo sistema operativo de Google durante los próximos meses.

En concreto la empresa japonesa señala que el Sony Xperia 1 y el Xperia 5 recibirán la actualización para Android 10 a lo largo de diciembre, aunque no han especificado el día, con lo que será un tema escalonado.

Otros dispositivos Sony que se actualizarán a Android 10, pero ya será a primeros de 2020, serán el Xperia 10, el 10 plus, el XZ2, el XZ2 compact, el XZ2 premium y el XZ3.

Cómo te estás dando cuenta, faltan multitud de dispositivos Sony que se pensaban que se iban a actualizar el nuevo sistema operativo. Así que parece que los dispositivos de la línea XA o XZ1 no se actualizarán a Android 10. Es bastante habitual que los teléfonos móviles con Android, los de gama alta, solo reciban actualizaciones de OS para un par de años, mientras que los de gama baja y los de gama media puede que incluso solo reciban una actualización en todo su ciclo de vida útil.

Aún así, que un dispositivo no reciba una actualización del sistema operativo no quiere decir que ya no valga, dado que lo que realmente importa son las actualizaciones de seguridad.