Conoce qué hacer si te clonan tu tarjeta bancaria

Los fraudes en el sistema financiero mexicano han crecido en los días de la pandemia de Covid-19. De acuerdo con la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), siete de cada diez reclamaciones contra bancos y otras instituciones financieras son por fraudes.

De acuerdo con la Condusef, los casos de reclamación por clonación de tarjetas se identifican por parte del cliente como cargos no reconocidos, para lo cual es muy importante que los titulares de las tarjetas revisen de forma periódica sus estados de cuenta y en el caso de utilizar aplicaciones bancarias, están al pendiente de las alertas que se envían al momento de realizar compras.

¿Qué hacer si clonan tu tarjeta?

Si has detectado alguna compra que no realizaste o el pago de un servicio que no contrataste, el primer paso es acudir a tu banco y notificar que estás siendo víctima de cargos no reconocidos con tu tarjeta, para que proceda a bloquearla y evitar que sigan gastando tu dinero.

"Lo ideal es acudir primero al banco porque en ese momento te lo bloquea. Pero ya para prestar una reclamación se puede acudir a la unidad de atención a la Condusef. Lo que es cierto, es que lo primero que debes hacer es hablar con la institución financiera", explicó el director de análisis de servicios y productos financieros de Condusef, Jesús Chávez.

El funcionario destacó que es más probable que se haya obtenido el número de tres dígitos que se encuentra al reverso de la tarjeta, con lo que se pueden realizar compras en sitios de internet y pagar servicios sin que el titular de la tarjeta se haya dado cuenta en caso de que no revise su estado de cuenta.

Activar las alertas y mensajes de texto

Ante ello, se recomienda que los usuarios tengan activadas todas las alertas en sus teléfonos móviles, tanto por mensajes de texto o a través de las mismas aplicaciones de los bancos para que estén al día en todas las operaciones que realizan con sus tarjetas.

¿Cómo evitar la clonación de mi tarjeta?

Para mayor protección de las tarjetas, se recomienda seguir las siguientes recomendaciones:

- Nunca proporcionar la información de las cuentas bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales

- Acudir al banco para solicitar los servicios de prevención y sistemas de alertas, lo cual permitirá detectar de manera oportuna cargos o movimientos extraños

- Cambiar contraseñas con frecuencia

- Checar estados de cuenta de manera regular

- No dar clic en enlaces enviados por correo supuestamente de tu banco

- No descargar aplicaciones si no estás seguro de que es el banco lo solicita

- Consulta constantemente el Buró de Crédito

- Si robaron las tarjetas, avisa de inmediato a tu banco para que las cancele

- Si robaron las identificaciones, acude al Ministerio Público e informa a las instituciones a las que pertenecen los documentos para que las cancelen y reexpidan una nueva, por ejemplo: INE, IMSS, ISSSTE, etc

- El aviso al Ministerio Público es importante para deslindarse de cualquier mal uso que haga el delincuente con tus identificaciones

También te puede interesar:

Tutorial: Cómo bloquear los anuncios de YouTube en el celular

Facebook: ¿Qué hacer si hackean tu cuenta y cómo recuperarla?

¿Cómo bloquear las llamadas de números desconocidos?