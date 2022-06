Consejos y prácticas para navegar mejor en la web

Luis Enrique Torres

Sin lugar a dudas, internet se ha convertido en la herramienta principal del siglo XXI y el hecho de que estés leyendo esta nota parece comprobarlo. Así como todo lo que hacemos encuentra la intermediación de la web, también debemos pensar en cómo tomar recaudos para que lo que debería ser facilidad y mejora no se convierta en un problema.

A medida que los avances tecnológicos se suceden e incluso avances como el sector de las criptomonedas sorprenden a propios y extraños, es notorio que la vida como la conocíamos aquellos que nacimos en el siglo XX ya no existe. La vida digital es una realidad y es momento de pensar seriamente todo lo que eso puede implicar.

Vivir al ritmo de la velocidad de internet es también comenzar a preocuparnos por todo lo relacionado a los peligros en torno a la seguridad web. Sin ir más lejos, los principales organismos públicos y privados han lanzado campañas de concientización y educación al respecto en los últimos tiempos.

Lo cierto es que luego de la pandemia de Covid-19, la transformación digital se ha acelerado a una velocidad que es muy difícil de detener, por lo que es conveniente pensar en consejos y prácticas que nos pueden dar un uso de la web más saludable, placentero y, por sobre todo, más seguro. A continuación, tres ideas que pueden servirte.

1 – Utilizar una Red Privada Virtual (VPN)

Tal y como debes haber leído en distintos portales, descargar VPN es una de las grandes tendencias online del 2022. Mientras muchos piensan que se trata de una herramienta para acceder a contenidos bloqueados regionalmente, una VPN es un programa mucho más completo que eso, ideal para reforzar la privacidad y seguridad en línea.

Este software trabaja con una tecnología que permite encriptar y cifrar los datos de los usuarios en línea, comunicándolos mediante una suerte de canal secreto o privado con un servidor VPN en el extranjero. Todo lo que haga esa persona contará con otra dirección IP, que es lo mismo que decir que nos hemos vuelto inaccesibles ante atacantes en línea, sobre todo en el uso de redes abiertas de internet como la de los aeropuertos.

2 – Las contraseñas siempre deben ser seguras

Es frecuente no prestarles demasiada atención a las claves personales. Sin embargo, son el primer paso para tener una experiencia mucho más segura en línea. Las estadísticas han demostrado que gran parte de los ciberdelitos se dan por impericias de las personas y la más frecuente es utilizar claves que no cumplen con ningún tipo de rigurosidad. Sí, una de las contraseñas más utilizadas es “123456”.

Por ello, usar un programa especializado en armado de contraseñas seguras y que permita almacenarlas de forma segura es un paso práctico, sencillo y eficaz para que los atacantes en línea tengan su trabajo mucho más difícil. Si se filtran nuestros datos, tendrán grandes bloques a romper para poder ingresar a ellos.

3 – Errores frecuentes y evitables

Por último, existe una serie de errores demasiado frecuentes y que son tranquilamente evitables en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, no llene preguntas y formularios que no son importantes. Esto suele darse a la hora de querer obtener resultados de juegos, horóscopos o test en internet. En ese simple gesto, estamos dejando nuestros datos servidos a terceros no deseados.

Lo mismo sucede a la hora de abrir links de mensajes o mails no solicitados. Siempre dude antes de hacerlo, sobre todo si no confía en el remitente o no reconoce la manera de hablar de su amigo o conocido en el mensaje recibido. Por último, navegue siempre en sitios que tengan certificado SSL y protocolos de seguridad para colocar sus datos.