¿Cuál es la consola de videojuegos más vendida en México?

México cerró el año pasado con 72.3 millones de videojugadores o gamers, lo que significa un incremento de 5.5% comparado con el 2019, según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Este mercado tuvo un valor de 32 mil 229 millones de pesos, es decir, un aumento de 4.4% frente al año anterior.

El análisis indica que "las consolas fijas son las de segunda mayor preferencia para acceder a juegos, con una razón de 20% del total de los usuarios, pero de las que se genera la mayor proporción de los ingresos de la industria, al registrar un gasto promedio de 6 mil 300 por la adquisición de consolas y de 860 pesos por un juego".

De acuerdo con el estudio de The CIU, el 60.7% de los mexicanos tienen una consola Xbox de Microsoft.

La consola es seguida por 29.2% de las preferencias que tiene PlayStation de Sony.

"Las consolas preferidas de esta marca son PlayStation 4 con 18.8% y PlayStation 3 con 5.0% de la preferencia del total de los jugadores y la nueva PS5 ya alcanza una razón de 1.2%. Este crecimiento en la elección de estas consolas se debe a juegos exclusivos como Death Stranding, The Last Guardian o God of War, el lanzamiento de una nueva generación de consolas, así como una mayor resistencia a los efectos económicos recesivos derivados de la pandemia".