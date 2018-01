'Vuelve en el tiempo' con el nuevo control retro de Xbox one

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cuántas veces has escuchado que alguien se queje de que antes los videojuegos eran mejores?, y no necesariamente hablan de los títulos incompletos sin DLC, o la innovación en las mecánicas de juego, también los periféricos tienen su importancia.

Este es el caso de una de las consolas más queridas de la industria (sobre todo en México), nos referimos al Xbox original, aquel armatoste gigante que ocupaba la mitad de tu mesa, pero nos deleitaba con muchas horas de juego, y para ello, hacía uso de uno de sus mejores elementos, su mando.

También te puede interesar: ¿Qué juegos llegarán a las consolas de Nintendo en 2018?

Y ya que la tendencia retro que hoy vive un sector de la industria de los videojuegos se mantiene de pie (véase Nintendo y su línea de consolas 'Classic mini') y todos los fans de Xbox que buscan darle un toque clásico a su experiencia de juego en la familia Xbox One y Windows 10 podrán hacerlo en un par de meses. Te decimos esto porque Seamus Blackley reveló la ventana de lanzamiento y el precio del control de Hyperkin, The Duke.

Como recordarás, el año pasado Hyperkin presentó un prototipo para un control que pudiera ser usado en Xbox One y Windows 10 cuyo diseño es similar al del primer Xbox. En septiembre pasado, el proyecto fue aprobado por Microsoft y hoy ya sabemos cuando estará disponible. Por medio de su cuenta oficial de Twiitter, Seamus Blackley ―físico, diseñador de videojuegos y considerado como el padre del primer Xbox― informó que el control de Hyperkin para Xbox One y Windows 10, nombrado The Duke, llegará a finales de marzo próximo y tendrá un precio de $69.99, indica Level Up.

THE NEW DUKE CONTROLLER is available at the END OF MARCH for $69.99 And what a wonderful moment! Thanks @XboxP3 Thanks @Hyperkin!!! pic.twitter.com/KB9C6BYxCe