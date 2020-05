Coronavirus: Defender los derechos digitales también ayuda a proteger la salud pública

ESTADOS UNIDOS.- Defender los derechos digitales también ayuda a proteger la salud pública​, así manifiesta una de las recientes publicaciones de la organización sin fines de lucro Access Now, documento mediante el cual sugiere recomendaciones para la protección de la privacidad y los datos en la lucha contra la pandemia por coronavirus a la que se enfrenta el mundo en la actualidad.

La organización hace énfasis en que las respuestas y medidas que adopten los gobiernos para combatir el Covid-19 tendrán un impacto más allá de esta emergencia. Pues afirma que a partir de las crisis de salud anteriores, los seres humanos hemos aprendido que no debemos caer en las soluciones rápidas, sino mantener en alto la bandera de los derechos humanos para evitar mayores daños a la población.

Te puede interesar: Protección de la privacidad de la información y los datos durante pandemia por coronavirus

En este caso particular los datos personales y la tecnología serán factores clave en la lucha contra el Covid-19. Pero aparece el dilema sobre ​si​ los gobiernos pueden usar datos y tecnología para combatir la crisis sanitaria, así como de qué manera deben hacerlo, pues la confianza pública es clave para garantizar la unidad detrás de las respuestas. En cambio socavar los derechos humanos sería desacertado y perjudicial, tanto durante la contingencia como después de esta. ​

Se han creado numerosas aplicaciones, sitios web y otros servicios en línea para ayudar a las personas a hacer un seguimiento del avance del Covid-19 y combatirlo, así como adaptarse y organizarse durante el brote. El sector de la tecnología desempeña un rol fundamental en la respuesta ante la crisis. No obstante, el historial mediocre de respeto por los derechos humanos que caracteriza a la mayoría de las empresas de tecnología, en especial en el área de la protección de datos y la privacidad, presenta un gran desafío en la búsqueda de soluciones sustentables para combatir el virus.

Aplicaciones tecnológicas para detectar casos de Covid-19

Access Now defiende la postura de que en esta lucha colaborativa contra el Covid-19, todos somos responsables de tomar medidas y brindar asesoramiento y protección: los gobiernos, las empresas, las ONG y los individuos.​

Debido a ello a continuación compartimos algunas iniciativas de empresas tecnológicas privadas, las cuales proveen aplicaciones que permiten un rastreo de posibles casos de infección de la cepa de Wuhan, así como brindar reportes de movilidad. Esto con el objetivo de poder tener un mayor conocimiento del comportamiento de la pandemia y colaborar con los gobiernos para que estos puedan así implementar acciones sanitarias más certeras en el combate contra el Covid-19.

Reporte de movilidad de Google, se trata de un análisis en el que se toman los datos de ubicación de los celulares de sus usuarios y que puede ser usado para estimar cuánto se respeta la cuarentena en el país.

Alianza tecnológica entre Google y Apple permitió una tecnología de rastreo de contactos que tenga como objetivo frenar la propagación del coronavirus. No capturará la ubicación actual o identidad de los usuarios, dijeron las compañías, sino que sólo obtendrá datos sobre cuándo los teléfonos de los usuarios estuvieron cerca unos de otros, a partir de tecnología bluetooth. Si alguien dio positivo y dio esa información con consentimiento en la app oficial de salud de cada país, entonces le enviará el aviso a quien estuvo cerca. Estará listo para mayo y vendrá incorporado directamente en los sistemas operativos (Android y iOS), adelantaron.

En Europa, mientras tanto, se armó un consorcio (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad) para lograr desarrollar una aplicación interoperable para salir del confinamiento.

Mientras que en China, el epicentro de la pandemia, el uso de una aplicación para enviar datos (funcionaba dentro del mensajero WeChat o de la billetera digital Alipay) no fue obligatorio, afirmó el diario The New York Times. Aunque sí era requerida para moverse entre manzanas, ingresar a espacios públicos y viajar en transporte público. El uso de esas aplicaciones permite que una base de datos central recopile datos sobre el movimiento del usuario y su diagnóstico de coronavirus, y muestra un código verde, ámbar o rojo para relajar o imponer restricciones al movimiento.