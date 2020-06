Coronavirus: Imposible que termómetros infrarrojos provoquen daño neuronal

MÉXICO.- La pandemia por coronavirus ha generado un temor colectivo el cual se ha visto alimentado cada vez más con noticias apócrifas sobre el comportamiento de la cepa Covid-19, así como de remedios, tratamientos y posibles vacunas que la combatan. Recientemente comenzó a circular en WhatssApp un mensaje en el que se aseguraba que los termómetros infrarrojos provocaban daño neuronal.

Se trata de una grabación de voz de casi 2 minutos de duración en donde se escucha que un hombre, identificado como el doctor José Mena asevera que “cuántas veces vas al super y te están radiando en la cabeza (con el termómetro infrarrojo). Te matan mil neuronas, mañana otras mil, pasado mañana otras mil, y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones en tu sistema nervioso central”, indica el audio.

Asimismo refiere como solución al problema que: “Ahora voy al súper y le pido que en mi cabeza no, que me pongan la lamparita en el brazo, como debería ser, la temperatura se la puede medir hasta en el dedo gordo del pie. No tiene que ser en la cabeza”, indicó el supuesto médico, del cual se supo a través de una investigación hecha por AFP en el Registro Nacional de Profesionistas de México, que esta persona se encuentra registrada como cirujano dentista desde 1977. Hasta el momento se desconoce si fue el médico el que originó el audio o su nombre fue utilizado malintencionadamente.

Ni rayos X, ni radiación

El portal Chequeado.com señaló que según las indicaciones del manual de uso de uno de los dispositivos autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), los termómetros sin contacto funcionan con un sensor infrarrojo pasivo que mide la temperatura corporal y no emiten energía o radiaciones láser para hacerlo, sino que captan la energía térmica que emite el cuerpo. Esta medición se convierte en una señal eléctrica que se representa en la pantalla digital, marcando la temperatura de la persona.

Asimismo el ingeniero en Sistemas Electrónicos Carlos Torrez, afirmó durante una entrevista para el portal Bolivia Verifica que “el cuerpo emite calor mediante distintos tipos de ondas infrarrojas, estos termómetros funcionan con un sensor de luz infrarroja que mide esas ondas y las convierte en datos de temperatura. La potencia de esa luz roja es muy baja y no causa daños a la piel, tampoco emite radiación similar a los rayos X, ni mata neuronas, esas son exageraciones”, aclaró.

Buen uso de un termómetro infrarrojo

Finalmente, el portal de productos farmacéuticos PicSolutions, sugirió que para que el resultado de la medición de temperatura corporal con un termómetro infrarrojo sea má fiable, debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:

Sensibilidad: los termómetros de infrarrojos son sensibles a los campos magnéticos y a la humedad, por eso es indispensable que te alejes de los teléfonos móviles, los televisores y las consolas.

Aclimatación: Antes de medir la temperatura con un termómetro de infrarrojos, una buena práctica es dejar que se aclimate a la habitación en la que vas a utilizarlo. No necesita mucho tiempo: solo tendrás que esperar 15 minutos y ya podrás tomar la temperatura.

Inmovilidad: Con el termómetro de infrarrojos frontal, debes procurar no moverte, y si puedes, quédate casi inmóvil. Tanto si usas un termómetro de infrarrojos de contacto o a distancia, no te muevas y trata de quedarte quieto unos segundos. Si lo haces así, obtendrás un resultado exacto.