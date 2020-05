¡Corre a descargarlo! "Civilization VI" es gratis en la Epic Games Store

El videojuego de estrategia militar "Sid Meier's Civilization VI" está disponible de forma gratuita en Epic Games Store, lo que significa que puedes conseguir una copia para PC con tan solo registrarte. La oferta está disponible hasta el 28 de mayo, por lo que los usuarios tienen una semana para aprovecharla.

El acuerdo se produce una semana después de que la tienda no funcionó durante más de ocho horas debido a la popularidad del último juego que ofrecieron como regalo en esta cuarentena: Grand Theft Auto V. La popularidad del acuerdo no debería haber sido una gran sorpresa dado que este juego es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, pero aún existen muchos cibernautas que aún no lo han jugado en PC. "Civilization VI" es el último lanzamiento de la larga serie de juegos de estrategia por turnos que se remonta a 1991.

La sexta entrega se lanzó en 2016, pero aún recibe nuevo contenido. A principios de este mes, Polygon señaló que el desarrollador Firaxis Games anunció que agregaría ocho nuevas civilizaciones al juego como parte de un nuevo pase de temporada de 39.99 dólares.