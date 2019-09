Crean guantes que 'evitan' temblores en los enfermos de Parkinson

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de científicos ha desarrollado un guante capaz de minimizar los temblores que padecen los enfermos de Parkinson, permitiéndoles realizar tareas tan precisas como enhebrar una aguja. La buena noticia es que el guante podría estar en el mercado en tan sólo unos meses.

De acuerdo a SDP, el Parkinson evita a los enfermos tareas tan sencillas como cortarse las uñas. Más de 7 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas con Parkinson, una enfermedad crónica, degenerativa e incurable, que afecta al sistema nervioso.

Este padecimiento causa disminución del movimiento y temblores que impiden a las personas realizar tareas tan comunes como alimentarse por sí mismas.

A mí me pesa mucho “el no poder maquillarme un poco, no poder ponerme un collar o cambiarme los aretes […], no puedo hacerlo a menos que haya alguien aquí para ayudarme, implemente no puedo meterlos y sacarlos. Ya no puedo pintarme las uñas, mi hija lo hace por mí. No puedo cortarme las uñas, no puedo cortarme las uñas de los pies”.Sue Whitehouse, enferma de temblor esencial.

Para reducir estos movimientos involuntarios, un grupo de científicos desarrolló el GyroGlove, un guante que incorpora giroscopios, es decir, aparatos mecánicos que cambian o mantienen la orientación de un objeto, permitiendo recuperar el control de sus manos también a las personas con temblor esencial.

Cuando los guantes registran movimientos en las manos, accionan los giroscopios y estos emiten una vibración similar al temblor del Parkinson. Así, ambos movimientos se cancelan y las manos permanecen quietas.

"Es sorprendente que incluso en la escuela de medicina no se nos enseñe sobre esta condición llamada temblor esencial y, sin embargo, hay millones, literalmente 200 millones de personas en todo el mundo que viven con esta condición todos los días de sus vidas. Y es agotador, hay un estigma con él”. Así lo dijo el doctor Faii Ong, uno de los creadores de los guantes, quien suspendió su carrera médica para desarrollar el producto.

“Hay todo tipo de cosas que no puedo hacer, pero estos (guantes) me permitirán hacer un poco más y mantener más mi independencia en lugar de perderla día a día".

Así lo expresó Sue Whitehouse, quien fue diagnosticada con temblor esencial hace cinco años y desde entonces necesita ayuda con cualquier acción que necesite habilidades motoras finas.

Se espera que las autoridades de Salud de Estados Unidos y la Unión Europea aprueben la venta al público del GyroGlove para el año 2020.