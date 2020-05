Cuerentena: Trucos para ahorrar luz en casa y que se vea reflejado en tu recibo

Ciudad de México.-Aparatos como la televisión, reproductores DVD, consolas de videojuegos e incluso los mismos celulares, son la principal fuente de distracción de muchos usuarios al no poder salir por la cuarentena, lo cual influye de manera notoria en nuestros recibos de luz.

Así que si quieres saber algunos consejos para evitar que estos se eleven en la cuarentena, a continuación te compartimos algunos que la comunidad online Habitissimo, recomienda.

Desconecta los aparatos eléctricos innecesarios

Cualquier aparato estará consumiendo energía eléctrica por el hecho de estar conectados. Es debido a ello que cualquier equipo que no sea indispensable se debe desconectar, por ejemplo: la cafetera y lavadora. Es recomendable conectarlos solo cuando los vayas a utilizar.

Regula la temperatura de tu refrigerador

Esto puede ayudar a contribuir a que el consumo de luz de este aparato doméstico no sea tan alto, de hecho, de acuerdo con la fuente citada se recomienda mantener una temperatura de +5º C para la parte que enfría, y una de -18º C para el congelador. Mantén la puerta cerrada el mayor tiempo que puedas. Es mejor que en una sola oportunidad saques o metas los alimentos o bebidas.

A mayor carga mayor ahorro

Si utilizas la lavadora en su carga máxima ahorras más luz que si pones varias cargas pequeñas. Así que aprovecha que en esta temporada no estás saliendo de tu hogar y deja que la ropa sucia se acumule para meterla en una sola tanda, ya que además de ahorrar energía eléctrica, también cuidarás agua, lo cual nunca está de más.

Adicional a esto también puedes omitir la opción de "exprimir" en tu ciclo de lavado y dejar que la ropa se seque al aire libre.

La unión familiar hace la fuerza… y el ahorro

Si de por sí estamos destinados a convivir con nuestra pareja, familia o roomies por más tiempo del usual durante esta cuarentena, qué mejor que hacer que esto se vuelva agradable.

Por ello es importante que si todos tienen tiempo libre y quieren emplearlo para usar los aparatos eléctricos organicen una tarde de películas o una noche de karaoke con la única condición de que todos estén juntos, ya que con esto el consumo de luz se concentrará en un solo cuarto de la casa.