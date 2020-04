Cuarentena por coronavirus evidencía alto incremento en el uso de dispositivos digitales

MÉXICO.- La pandemia por coronavirus sin duda ha acelerado la digitalización en nuestras vidas. Si bien es cierto que los dispositivos móviles ya habían ganado terreno en la rutina diaria de las personas, ahora en plena contingencia sanitaria se evidencia más su uso regular.

De acuerdo con Infobae, el aislamiento social nos ha orillado a realizar todo a través de nuestros dispositivos móviles: tomar clases, realizar juntas de trabajo, rutinas de ejercicio, representaciones artísticas en vivo, ver retransmisiones televisivas, hacer pedidos de alimentos y otros productos, entre otras cosas.

Te puede interesar: Salud mental, prioridad en el teletrabajo en tiempos de pandemia por coronavirus

La App Annie, una aplicación que se encarga de recoger datos de mercado mediante el análisis de aplicaciones móviles, informó recientemente que de enero a marzo a nivel mundial, se registró un crecimiento en el tiempo de uso de los dispositivos móviles, no solo en los usuarios nativos sino en todas las generaciones: China encabeza la lista registrando un 30% a la alza, lo que significa cinco horas más por día; seguido por Italia con un incremento del 11%; Japón y Francia con un siete por ciento más; y Alemania con un 2 por ciento.

Asimismo otro dato que destaca es el gasto de los consumidores en aplicaciones por sistema operativo: iOS y Android, registran un aumento de 15 y 5 por ciento respectivamente, generando un nuevo récord de gasto en las aplicaciones para este primer trimestre, con ganancias de más de 23 mil millones dólares en todo el mundo.

Aplicaciones para jugar, estudiar, ejercitarse y hasta hacer el mandado

Las categorías de aplicaciones que permiten llevar a cabo las tareas esenciales del día desde casa están experimentando mayor demanda.

Desde su comienzo las apps de juego se han establecido como las favoritas de los consumidores y en tiempos de cuarentena su uso se está incrementando exponencialmente. Tan sólo en febrero, las descargas de juegos a nivel mundial aumentaron un 39% en sus diferentes categorías: casuales, educativos, de simulación, acción, estrategia, de roles y casino.

Ante las medidas sanitarias los comercios tuvieron que cambiar su modelo de negocio. Quienes ya contaban con apps de delivery (entrega) optaron por potenciarlas, mientras que los comercios que aún no se sumaban a esta vertical han decidido que es la mejor opción para no perder clientela y a la par continuar con el abastecimiento, no solo de comida sino de artículos de primera necesidad, ante el impedimento de salir a la calle.

Además, las aplicaciones de transporte como Picap o Cabify desarrollaron nuevos servicios de mensajería para cubrir la creciente demanda de servicios de delivery.

La tendencia del uso de aplicaciones para hacer ejercicio está creciendo ya que se han adaptado a ofrecer más tipos de cuidados como información de nutrición, meditación y programas más sofisticados de entrenamiento.

Según información de Comscore, el tráfico de audiencia hacia plataformas digitales de fitness y bienestar incrementaron su audiencia un 133% en todo el planeta.

En México, se estima que este año el crecimiento del comercio electrónico será del 12%, lo que representa ventas por más de 6.3 mil millones de dólares. Esta tendencia se verá afectada por la cuarentena, ya que no todas las compras irán a la alza, como es el caso de la ventas en línea de productos no esenciales.

Entre las aplicaciones móviles top en iOS para realizar compras en México están Mercado Libre, Shein, Liverpool, Amazon, Wish, Coppel, Walmart, Sam’s Club, Privalia y Romwe.