¡Cuidado! Advierten de nueva estafa por medio de WhatsApp

Agencia

MÉXICO.- Mucho cuidado: la OCU alerta de que está circulando una nueva estafa de WhatsApp que tiene el objetivo de robar tu cuenta. Se trata de una nueva campaña de phishing que utiliza un mensaje con el texto "Saludos de WhatsApp" para engañar a los usuarios y hacerse con sus datos de acceso.

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada, y por este motivo se trata de uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, que buscan nuevas fórmulas para pillar desprevenidos a los usuarios y conseguir robar sus cuentas, indica el portal de noticias Computer Hoy.

De acuerdo con el informe de la OCU, el nuevo timo de WhatsApp engaña a los usuarios porque aprovecha la mecánica de verificación del usuario propia de la plataforma. Cuando te compras un móvil nuevo y utilizas por primera vez la aplicación en él, o si has usado WhatsApp en otro smartphone y luego vuelves a introducir tu número en tu móvil de siempre, la plataforma te envía por SMS un código de verificación, que es el que te permite acceder a tu cuenta.

Lo que hace esta estafa es imitar este proceso. El usuario recibe un SMS con el texto "Saludos de WhatsApp" que incluye un código de verificación falso para recuperar la cuenta. Pero, en este caso, además del código también hay un enlace que supuestamente permite verificar el número.

Si has recibido un SMS con estas características sin haberlo solicitado, elimínalo inmediatamente y en ningún caso hagas clic en el enlace, ya que la única intención del mismo es robar tu cuenta de WhatsApp.

Si lamentablemente has caído en la trampa, que no cunda el pánico porque tienes la posibilidad de recuperar tu cuenta de WhatsApp. Cuando accedas a la aplicación verás una alerta que indica que tu número ya no está registrado en tu teléfono. Toca la opción Verificar e introduce el código que recibas para restablecer tu cuenta.