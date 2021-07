'Dark web' subasta supuesta base de datos de usuarios Clubhouse

ESTADOS UNIDOS.- Las alertas se encendieron, después que supuestos piratas informáticos habrían robado miles de millones de números telefónicos de los usuarios de Clubhouse, la red social que ofrece chats por audio, advierte Marc Ruef, especialista en ciberseguridad de scip AG, una empresa de seguridad cibernética.

El pasado 24 de julio, Ruef publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla, supuestamente hecha en la internet oscura ('dark web' o 'darknet'), donde un 'hacker' habría puesto en venta una base de datos de 3.800 millones de números de teléfono vinculados a los usuarios de Clubhouse.

Aunque la aplicación solamente cuenta con unas decenas de millones de usuarios, el pirata informático asegura que la plataforma sincroniza la lista de contactos de sus clientes y automáticamente agrega los números a la "base secreta" de Clubhouse.

Full phone number database of #Clubhouse is up for sale on the #Darknet. It contains 3.8 billion phone numbers. These are not just members but also people in contact lists that were synced. Chances are high that you are listed even if you haven't had a Clubhouse login. pic.twitter.com/PfAkUJ0BL5