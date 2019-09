¿Descargaste iOS 13? Estos son sus problemas más frecuentes

Agencia

MÉXICO.- Nuevo año y nueva versión de iOS, que como ya es costumbre se libera casi al mismo tiempo en el que los iPhone llegan al mercado. Sin embargo, lo que no debería ser costumbre pero se está haciendo, es que cada nueva versión de iOS llega con una importante cantidad de errores que sin duda afectan la experiencia de usuario.

En nuestro caso tenemos dos iPhone con iOS 13, y los dos han presentado problemas con la nueva actualización de iOS. Uno de ellos (iPhone XS Max) presenta problemas con varias aplicaciones, y es que el ejecutarlas de pronto “crashean”, es decir, se cierran sin mostrar un solo mensaje de error, y esto pasa incluso con algunas apps propias de Apple.

Por otro lado, nuestro iPhone 7 Plus también ha tenido problemas con la carga, pues no permite que el teléfono cargue en más de un 50%, esto a pesar de tener el cargador, batería y cable originales de Apple.

Fortnite y PUBG son imposibles de jugar

Uno de los errores más comunes en iOS 13 es que dos de los juegos más populares para smartphones de los últimos años no se pueden jugar en esta versión, dejando colgados a millones de jugadores en todo el mundo.

Esto no significa que el jeugo no pueda ejecutarse, sino que al momento de estar jugando un nuevo gesto de iOS 13 hace que aparezca una barra de edición de texto, algo que genera que no se pueda jugar bien en prácticamente toda la partida.

Problemas de seguridad

También se descubrió que iOS 13 tenía un grave problema de seguridad que permitía saltarse la pantalla de bloqueo para acceder a los contactos del teléfono.

Los problemas más comunes

Según reportes de usuarios, los problemas más comunes son los siguientes: