Mario Bros llega a Google Maps: será tu guía

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado 10 de marzo se celebrará el 'Día de Mario', una fecha en la que Nintendo aprovecha para ofrecer descuentos en algunos juegos de nuestro bigotudo amigo, pero que este año también le permitirá viajar con nosotros a través de Google Maps.

De acuerdo con información del portal de noticias SDP, Google anunció que la tradicional flecha de dirección azul se convertirá en Mario Bros durante los próximos seis días, conduciendo su coche de carreras rojo y acompañándonos durante todo el recorrido hasta el destino que hayamos seleccionado.

Los usuarios verán una caja dorada con el signo ‘?’, que deben seleccionar después de ingresar el destino de su viaje; posteriormente recibirán una ventana de notificación en la que pueden declinar o aceptar la invitación de Mario.

Esta opción estará disponible a partir de este 10 de marzo (MAR10, por si no han notado la referencia) para los usuarios con la última actualización de Google Maps en sus dispositivos móviles, tanto iOS como Android.

Otra noticia sobre Mario

Nintendo quiere llegar más allá de las consolas portátiles, por eso anunció su segundo juego para smartphones y es nada menos que parte de la franquicia de Mario Kart.

El juego, que se espera llegue entre abril de 2018 y marzo de 2019, se llamará Mario Kart Tour y será la primera app de juego que Nintendo lance después de haber presentado Mario Run en diciembre de 2016.

La bandera de cuadros ha sido levantada y la meta está cerca. Una nueva aplicación para móviles está en desarrollo: Mario Kart Tour!

A mediados de 2017, el diario Wall Street Journal aseguró que Nintendo estaba trabajando en un juego para móviles de The Legend of Zelda, sin embargo hasta el momento no se ha hecho oficial.