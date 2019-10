Duro golpe para PS4: 'Death Stranding' no será un juego exclusivo

Agencia

MÉXICO.- Ya se veía venir, pues en los materiales promocionales de Death Stranding faltaba alguna leyenda que hiciera alusión a una exclusividad con PlayStation, pero ahora sí es oficial: el nuevo juego de Hideo Kojima no será exclusivo de la consola de Sony.

La confirmación vino de mano de la cuenta oficial de Twitter de Kojima Production, el estudio de Kojima, en donde fue posteado un mensaje de agradecimiento a la comunidad que ha apoyado a Death Stranding, junto con la noticia de la llegada del juego a PC.

También te puede interesar: Senadores de EU aseguran que TikTok es un “riesgo de seguridad nacional”

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X