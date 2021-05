¡Efecto Musk!; Criptomoneda se dispara 40 veces su valor tras ‘tuit’

ESTADOS UNIDOS.- Ante el anunció de la ciudad de Elon Musk llamada Starbase, el beneficio no solo incremento los ingresos del multimillonario, si no que una criptodivisa con el mismo nombre ‘Starbase’ creció este martes de 0,006 a 0,23 dólares, o 38,3 veces, en una hora y media, según el portal CoinGecko gracias a un tuit de Musk.

A pesar de una subida tan instantánea, el 'token' no ha podido detenerse en el pico y desplomó en los próximos minutos. Sin embargo, actualmente todavía se vende por 0,05 dólares, unas 8 veces más que antes del alza.

