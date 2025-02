El búho de Duolingo ‘murió’: la verdad detrás del anuncio

Duolingo, la popular plataforma de aprendizaje de idiomas, sorprendió a sus seguidores al anunciar la “muerte” de su icónica mascota, Duo, el famoso búho verde.

A través de su cuenta oficial en X, la compañía compartió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del personaje, acompañado de una imagen de la mascota con cruces en los ojos.

an important message from Duolingo pic.twitter.com/jTTT680yVs — Duolingo (@duolingo) February 11, 2025

"Con gran pesar les informamos que Duo, conocido como el Búho Duolingo, ha muerto", escribió la empresa. Aunque no se especificaron las causas del fallecimiento, el mensaje insinuó que pudo haber ocurrido "mientras esperaba que hicieras tu lección".

El anuncio rápidamente se volvió viral, y muchos usuarios comenzaron a especular si se trataba de una estrategia publicitaria.

Duolingo ha sido conocido por su humor sarcástico en redes sociales, y esta declaración ha generado teorías sobre su posible trasfondo.

¿Drake tiene algo que ver con la muerte de Duo?

El anuncio del fallecimiento de Duo se produjo luego de que la mascota de Duolingo se burlara del rapero Drake en redes sociales.

Tras el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, donde Kendrick Lamar interpretó Not Like Us en alusión a su rivalidad con Drake, la cuenta de Duolingo publicó varios memes dirigidos al cantante canadiense.

A raíz de esto, en los comentarios de la publicación, la cuenta oficial de Duolingo mencionó que las autoridades estaban "investigando a un rapero canadiense", lo que avivó las teorías sobre una posible “venganza” de Drake.

¿Un adiós definitivo o una campaña de marketing?

Para despedir a su mascota, la plataforma organizó un “funeral” virtual, invitando a los usuarios a realizar una lección en la app en lugar de enviar flores.

Sin embargo, muchos creen que esto es parte de una estrategia de marketing para captar la atención de los internautas.

Duo, el búho políglota y sarcástico, ha sido una pieza clave en la identidad de Duolingo. Creado por Zaria Parvez, ha convertido a la aplicación en la número uno en educación en la App Store. Ahora, la pregunta es: ¿será este el fin de Duo o solo un nuevo capítulo en su historia?

