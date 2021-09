¡El éxito no es ilegal! Caso Epic Games contra Apple

ESTADOS UNIDOS.- El Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Norte de California dictó este viernes el fallo en el caso Epic Games contra Apple, uno de los mayores juicios de la industria tecnológica. La empresa de la manzana obtuvo una victoria mixta, ya que fue absuelta de nueve de 10 cargos, pero se verá obligada a modificar sus políticas de App Store y a reducir el control sobre las compras dentro de la aplicación, recoge CNBC.

En agosto de 2020, Epic Games, el desarrollador del videojuego 'Fortnite', fue vetado del Programa de Desarrolladores de Apple tras habilitar una función de pago directo en sus aplicaciones a pesar de que las reglas de Apple prohíben otros métodos de pago que no sean los ofrecidos por App Store, por cuyo uso los desarrolladores deben pagar a Apple entre el 15 % y el 30 % de cada transacción.

Epic Games inició acciones legales contra Apple y quería demostrar que App Store viola las leyes antimonopolio de EE.UU., ya que provoca precios más altos para los consumidores y obliga a los desarrolladores a seguir todas sus reglas para poder acceder a los dispositivos móviles de Apple.

Este viernes, la jueza Yvonne González Rogers dictaminó que la tienda de aplicaciones de Apple no es un monopolio y que "el éxito no es ilegal". "Dado el expediente del juicio, el Tribunal no puede concluir en última instancia que Apple es un monopolista bajo las leyes antimonopolio federales o estatales", se desprende de la decisión.

No obstante, Rogers también determinó que las reglas de Apple de no permitir otros sistemas de pago son "anticompetitivas", y emitió una orden judicial que indica que la empresa ya no podrá prohibir a los desarrolladores proporcionar enlaces u otras comunicaciones que dirijan a los usuarios fuera de las compras dentro de la aplicación de Apple. La orden entrará en vigor el próximo diciembre.

"[Estas reglas] de Apple ocultan información crítica a los consumidores y reprimen ilegalmente las opciones de los consumidores. Cuando se combinan con las incipientes infracciones antimonopolio de Apple, estas [reglas] son anticompetitivas y se justifica un recurso a nivel nacional para eliminar esas disposiciones", escribió la jueza.

Por otra parte, Epic Games también tendrá que compensar a Apple por incumplimiento de contrato, y el desarrollador de videojuegos deberá pagar a la empresa de la manzana el 30 % de los ingresos que recaudó de 'Fortnite' en iPhones y iPads a través de pagos directos.

Reacción de Epic Games y de Apple

El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, criticó el fallo. "La decisión de hoy no es una victoria ni para los desarrolladores ni para los consumidores", escribió el alto cargo en su cuenta de Twitter.

"Epic está luchando por una competencia leal entre los métodos de pago dentro de la aplicación y las tiendas de aplicaciones para mil millones de consumidores", agregó Sweeney. Una portavoz de la empresa dijo a CNBC que Epic Games apelará la decisión.

Apple, por su parte, aplaudió la decisión de la jueza. "Hoy el tribunal afirmó lo que hemos sabido todo el tiempo: App Store no viola la ley antimonopolio. Como reconoció el tribunal, 'el éxito no es ilegal'", comunicó la empresa.

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021

"Apple enfrenta una competencia rigurosa en todos los segmentos en los que operamos, y creemos que los clientes y desarrolladores nos eligen porque nuestros productos y servicios son los mejores del mundo. Seguimos comprometidos con garantizar que App Store sea un mercado seguro y confiable que respalde una comunidad de desarrolladores próspera y más de 2,1 millones de empleos en EE.UU., y donde las reglas se apliquen por igual a todos", agregó. De momento no se sabe si Apple apelará la orden judicial.

Antes de que se comunicara el fallo, Apple relajó algunas de sus reglas, permitiendo a los desarrolladores enviar correos electrónicos a los clientes para alentarlos a realizar compras fuera de la aplicación, así como permitiendo algunos enlaces en 'apps'.

TE PUEDE INTERESAR:

Spotify y Epic “aprietan” en tribunales comisiones de Apple

Niño deja la escuela para jugar Fornite y su padre lo apoya (Video)

Cómo desactivar los 'recuerdos' en Apple Fotos, Facebook y Google Fotos