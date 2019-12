¿El fin de Android? Huawei revela la fecha en la que usará su propio OS

Agencia

MÉXICO.- Aunque el veto contra Huawei no ha surtido el efecto negativo que muchos esperaban en la compañía, todavía se ve lejos que Huawei pueda hacer negocios con Google cómo lo hacían antes, y parece que la compañía ha decidido acelerar las cosas con su propio sistema operativo.

Harmony OS no es algo nuevo, la compañía lo presentó hace varios meses y mencionó que probablemente su primer teléfono con Harmony OS llegaría en 2020, pero que sus demás teléfonos comenzarían a actualizar a este sistema operativo más tarde, pues todavía no tenían un ecosistema tan robusto como el de Android y iOS, indica el portal de noticias Unocero.

Sin embargo, el hecho de que sus teléfonos estén teniendo dificultades para obtener los servicios de Google en Europa y Asia parece que ha hecho a Huawei cambiar de planes, pues el presidente de la compañía ha mencionado de forma oficial cuándo llegarán sus primeros teléfonos con Harmony OS.

Harmony OS comenzará su recorrido en 2020

Podemos decir que la incertidumbre ha terminado, pues el Dr. Wang Chenglu, Presidente de Huawei en China ha revelado que los primeros teléfonos con Harmony OS estarán disponibles el próximo año.

¿Esto significa que no usarán Android? No realmente, pues el mismo Dr. Wang Chenglu dejó claro que eso no significará que dejarán de usar el sistema operativo de Google, pues sus nuevos teléfonos tendrán la opción de ejecutar ambos sistemas operativos.

Es probable que Harmony OS llegue primero a China, y probablemente tarde varios meses para llegar a Occidente, donde cláramente los usuarios prefieren Android y iOS sobre cualquier otro sistema operativo.