¿El fin? Dueño de Huawei reporta severa caída en ventas

MÉXICO.- Desde que Huawei fue notificada sobre el veto comercial que le impondrá Estados Unidos a partir del próximo 19 de agosto las cosas han sido complicadas para la empresa en muchos países, algunos gobiernos han cancelado su participación en el despliegue de redes 5G, algunos operadores no quieren hacer negocios con la compañía, y otras empresas están “rompiendo relaciones” con Huawei.

Obviamente que esto no ha caído muy bien en la empresa, la cual estaba a punto de convertirse en el fabricante que más teléfonos vendía en el mundo, superando a su archirrival, Samsung. Por el contrario, ahora su CEO y fundador, Ren Zhengfei, ha ofrecido cifras oficiales sobre lo que perderá Huawei en los próximos años, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

Huawei es como un avión dañado, según su fundador

Ren Zhengfei ha sido muy abierto con la prensa internacional desde los problemas con Estados Unidos, el empresario chino ha declarado incluso que será el primero en protestar contra su gobierno si se aplica algún veto comercial a Apple. Asimismo, Zhengfei ha comentado en una charla de más de 1 hora que Huawei no alcanzará los objetivos planeados para este año, y que sus pérdidas se contarán por millones.

Según menciona Bloomberg, el CEO de Huawei ha revelado que las ventas internacionales caerán entre un 40 y 60%, lo cual se traduce en una caída de ventas de entre 40 y 60 millones de dispositivos para este año.

En 2018 Huawei reportó ventas por 206 millones de unidades entre sus marcas Huawei y Honor, y en 2019 planeaba superar ese número, sin embargo no se reveló la cantidad de dispositivos que se querían vender este año.

Así mismo, se estima que la compañía tendrá una pérdida de 30 mil millones de dólares en ingresos para los próximos dos años, por lo que sus ingresos por ventas para 2019 y 2020 se quedará en 100 millones de dólares, según Ren Zhengfei.

«No esperábamos que nos atacaran en tantos aspectos. No podemos obtener suministro de componentes, no podemos participar en muchas organizaciones internacionales, no podemos trabajar en estrecha colaboración con muchas universidades, no podemos usar nada con los componentes de los EE. UU. Y ni siquiera podemos establecer conexión con redes que usan dichos componentes» – Ren Zhengfei.

Huawei se mantendrá fuerte

Aunque las pérdidas en ingresos serán fuertes, Zhengfei aclara que en 2 años la empresa se recuperará de esta situación:

«Para 2020 recuperaremos el momento, y en 2021, recuperaremos nuestra vitalidad y continuaremos brindando nuestros servicios a la sociedad humana».

Asimismo, la empresa ha querido dejar muy claro que no se reducirá el gasto en investigación y desarrollo, y que sigue abierta a seguir trabajando con las empresas norteamericanas en cuanto sea posible, pues lo ideal en el mundo moderno es una cooperación abierta entre países y empresas.